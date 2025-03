Addio a Bruno Pizzul: la storica voce del calcio italiano ci lascia a 86 anni

Il celebre giornalista sportivo, noto per le sue telecronache della Nazionale italiana dal 1986 al 2002, si è spento a pochi giorni dal suo 87º compleanno.

Bruno Pizzul, figura emblematica del giornalismo sportivo italiano, è scomparso all'età di 86 anni. Nato l'8 marzo 1938 a Udine, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. La sua carriera è stata caratterizzata da una profonda passione per il calcio e da un'inconfondibile capacità narrativa che ha accompagnato gli italiani attraverso momenti memorabili dello sport nazionale.

Prima di intraprendere la strada del giornalismo, Pizzul ha avuto una breve carriera come calciatore professionista, militando in squadre come la Pro Gorizia, il Catania, l'Ischia e la Cremonese. Tuttavia, un infortunio al ginocchio lo costrinse ad abbandonare prematuramente l'attività agonistica. Laureato in giurisprudenza, nel 1969 iniziò la sua collaborazione con la RAI, diventando ben presto una delle voci più autorevoli nel panorama sportivo italiano.

Dal 1986 al 2002, Pizzul è stato il telecronista ufficiale delle partite della Nazionale italiana, succedendo a Nando Martellini. La sua voce ha accompagnato gli Azzurri in numerose competizioni internazionali, tra cui il Mondiale di Italia '90, dove l'Italia si classificò al terzo posto sotto la guida del CT Azeglio Vicini. Inoltre, fu lui a raccontare la tragica finale della Coppa dei Campioni del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, durante la partita Juventus-Liverpool, dove persero la vita 39 persone.

Oltre al calcio, Pizzul si è cimentato nella telecronaca di altri sport, tra cui pugilato, tennis da tavolo, bocce, ciclismo, vela e canottaggio. La sua versatilità e competenza gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport in Italia.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo del giornalismo sportivo e per tutti coloro che hanno apprezzato la sua professionalità e la sua passione nel raccontare lo sport. Bruno Pizzul lascia un'eredità indelebile nel panorama mediatico italiano, rimanendo nel cuore di chi ha vissuto, attraverso la sua voce, le emozioni del calcio e dello sport in generale.