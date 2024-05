Addio a Corrado Pellanera, Icona del Basket: Dal Teramano Doc al Cuore di Bologna

La pallacanestro italiana piange la scomparsa di Corrado Pellanera, icona del basket nazionale, deceduto a 86 anni nella notte scorsa all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Originario di Teramo, Pellanera ha lasciato un segno indelebile nel mondo della pallacanestro italiana, diventando un punto di riferimento sia sul campo che fuori.

Dopo essersi formato sportivamente nella D'Alessandro Teramo, Pellanera ha brillato nelle squadre di serie A di Bologna, contribuendo al successo delle stesse e guadagnandosi il titolo di pilastro delle formazioni in cui ha militato. La sua esperienza e la sua abilità lo hanno portato a vestire per molti anni la maglia della Nazionale Italiana, distinguendosi come un giocatore di alto livello.

Le esequie sono previste per mercoledì alle 15 a Molinella, la città dove Pellanera ha trascorso gli ultimi anni della sua vita dopo il ritiro dall'agonismo. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della pallacanestro, con il presidente della FIP, Gianni Petrucci, che lo ha ricordato come uno dei giocatori fondamentali per la crescita del basket in Italia.

Anche il presidente della FIP Abruzzo, Francesco Di Girolamo, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del defunto, sottolineando il contributo di Pellanera al prestigio della regione abruzzese nel panorama cestistico nazionale e internazionale.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e le testimonianze di stima da parte di ex compagni di squadra, arbitri e allenatori, che hanno ricordato Pellanera come un campione di livello internazionale e un uomo di grande umiltà, lasciando un vuoto nella comunità cestistica che difficilmente potrà essere colmato.