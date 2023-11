Addio a Emanuele, 20 Anni: Il Quartiere di Tricalle Si Unisce nel Dolore

La comunità di Tricalle, a Chieti, è in lutto per la prematura scomparsa di Emanuele Melideo, un giovane di 20 anni che aveva appena iniziato il percorso accademico presso l'Università d'Annunzio con l'obiettivo di studiare Medicina. Emanuele, un ragazzo di straordinaria bontà, ha combattuto contro una malattia per cinque anni, mostrando grande forza e determinazione.

I funerali si sono svolti nella chiesa di San Francesco Caracciolo a Tricalle, attirando una partecipazione numerosa da parte dell'intero quartiere. Emanuele era amato e stimato da tutti per la sua cordialità, le sue doti e il suo carattere positivo. Appassionato di tennis e musica, suonava il pianoforte, dimostrando una versatilità che lo rendeva apprezzato in molteplici ambiti.

Dopo aver completato gli studi superiori a Chieti, aveva intrapreso il percorso di Medicina all'università, probabilmente motivato dal desiderio di contribuire alla cura degli altri, spinto dalla solidarietà che lo caratterizzava. Emanuele, figlio unico, lascia un vuoto immenso nella vita del padre Mirko, che lavora nel bar dell'ospedale di Chieti, e della madre Morena, oltre a nonni, zii, cugini, parenti e amici che lo hanno sostenuto durante i momenti difficili degli ultimi anni.