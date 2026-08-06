Addio a Francesco Guccini: si spegne a 86 anni una delle voci più grandi della canzone italiana

Scomparso nella sua Pavana circondato dalla famiglia, il cantautore lascia un patrimonio artistico che ha attraversato generazioni. A settembre una cerimonia pubblica per ricordarlo.

L'Italia perde una delle figure più rappresentative della propria canzone d'autore. Francesco Guccini è morto questa mattina nella sua casa di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, all'età di 86 anni, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha chiesto il massimo rispetto della privacy in questo momento di dolore, annunciando che i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. È stata inoltre anticipata l'organizzazione di una cerimonia commemorativa nel mese di settembre, aperta a quanti vorranno rendergli omaggio.

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Guccini ha trascorso gran parte dell'infanzia tra i paesaggi dell'Appennino tosco-emiliano, luoghi che avrebbero segnato profondamente la sua poetica. Prima di diventare uno dei più importanti cantautori italiani, lavorò come insegnante, fu cronista alla Gazzetta di Modena e svolse anche l'attività di pubblicitario. Il suo ingresso nel mondo della musica avvenne inizialmente come autore di testi destinati ad altri interpreti, firmando brani destinati a entrare nella storia del repertorio italiano per artisti come Caterina Caselli, Equipe 84 e Nomadi, con canzoni come "Dio è morto", "Auschwitz", "Per fare un uomo" e "Noi non ci saremo".

A partire dagli anni Settanta, trasferitosi a Bologna, Guccini divenne uno dei simboli della stagione del cantautorato d'impegno, conquistando il pubblico con uno stile unico, capace di fondere musica, letteratura, ironia e riflessione civile. I suoi concerti erano celebri non soltanto per le canzoni, ma anche per i lunghi monologhi, ricchi di aneddoti e riferimenti culturali, che trasformavano ogni esibizione in un racconto collettivo.

Nel corso della sua carriera ha composto alcune delle pagine più significative della musica italiana. Brani come "La locomotiva", "Il vecchio e il bambino", "Vedi cara", "Incontro", "Autogrill", "Canzone per un'amica", "Cirano" e "L'avvelenata" sono entrati nell'immaginario di intere generazioni. Le sue opere hanno sempre dialogato con la grande letteratura, la filosofia e la storia, intrecciando richiami a Jorge Luis Borges, Miguel de Cervantes, Alexandre Dumas, Roland Barthes, alla Bibbia e alla cultura Beat, elementi che hanno reso la sua produzione una delle più ricche e riconoscibili della musica italiana.

Nel 2012, dopo l'uscita dell'album "L'Ultima Thule", annunciò il ritiro dalla scena musicale, rinunciando a concerti e nuove incisioni per dedicarsi completamente alla scrittura. Negli anni successivi pubblicò romanzi e racconti, confermando il proprio talento anche come narratore. Nel 2026 era tornato eccezionalmente in pubblico in occasione della mostra "Canterò soltanto il tempo", allestita a Reggio Emilia, dove aveva raccontato con sincerità la propria lunga assenza dalla vita pubblica e il rapporto con il tempo che passa.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato profonda commozione nel mondo della cultura e delle istituzioni. Alla Camera dei Deputati, l'annuncio della morte è stato accolto da un lungo applauso bipartisan. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, lo ha definito «un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo», proponendo di dedicargli una commemorazione ufficiale a settembre, iniziativa condivisa anche da parlamentari di altri schieramenti politici.

Con la scomparsa di Francesco Guccini si chiude un capitolo fondamentale della cultura italiana. Rimane però un patrimonio di canzoni, libri e parole che continueranno a raccontare il Paese, le sue contraddizioni, le sue speranze e la sua memoria collettiva, mantenendo viva la voce di uno degli artisti più influenti e amati del Novecento italiano.