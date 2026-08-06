Notte di paura a Pescara: diversi minorenni in ospedale dopo un abuso di alcol

Intervento di ambulanze e polizia sul lungomare nord dopo i malori accusati da numerosi ragazzi durante una serata dedicata ai giovanissimi.

Momenti di forte apprensione nella tarda serata di ieri sul lungomare nord di Pescara, dove numerosi minorenni sono stati soccorsi dal personale del 118 dopo aver accusato malori riconducibili a una presunta intossicazione da alcol. L'episodio si è verificato nella zona della Rotonda Paolucci, all'esterno di uno stabilimento balneare che ospitava un evento rivolto ai più giovani, organizzato in collaborazione con i rappresentanti degli studenti delle scuole cittadine.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque ragazzi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure, mentre altri giovani sono stati assistiti direttamente sul posto dai sanitari. L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato diversi adolescenti accasciati a terra o in evidente stato di alterazione, chiedendo immediatamente l'intervento dei soccorsi.

Sul luogo sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica e diverse pattuglie della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i primi accertamenti. Il personale sanitario ha prestato le cure necessarie ai ragazzi coinvolti, disponendo il ricovero dei casi ritenuti più seri.

Dalle prime verifiche emerge che le bevande alcoliche non sarebbero state acquistate all'interno del locale, dove la somministrazione di alcol ai minorenni è vietata dalla legge, ma sarebbero state procurate autonomamente prima dell'ingresso e consumate negli spazi pubblici della Rotonda Paolucci e nelle vie adiacenti.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, l'area era disseminata di bottiglie di superalcolici, lattine, bicchieri di plastica e altri rifiuti, segno di un consumo avvenuto all'esterno dello stabilimento. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica della serata e verificando eventuali responsabilità, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L'episodio riporta al centro dell'attenzione un fenomeno che da tempo preoccupa istituzioni, famiglie e operatori del settore. Proprio per contrastare il consumo di alcol tra gli adolescenti nelle aree della movida, nell'agosto 2025 il sindaco Carlo Masci aveva firmato un'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche in strada in diverse zone della città, compreso il lungomare, con l'obiettivo di limitare gli episodi di abuso e migliorare la sicurezza urbana.

Negli ultimi mesi sono stati inoltre intensificati i controlli delle forze dell'ordine durante gli eventi estivi e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, con verifiche mirate sul rispetto del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni. Le autorità ricordano che la normativa italiana vieta la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e prevede sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali per gli esercenti che non rispettano la legge.

Le condizioni dei ragazzi coinvolti non sarebbero, al momento, tali da destare particolare preoccupazione, ma l'accaduto riaccende il dibattito sul consumo di superalcolici tra i più giovani e sulla necessità di rafforzare le attività di prevenzione, sensibilizzazione e controllo nei luoghi della movida cittadina.