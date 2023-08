Addio a Franco Migliarini, Storico Sindacalista: Difensore dei Deboli e degli Stranieri

La comunità abruzzese e oltre si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Franco Migliarini, un uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa dei più deboli e degli stranieri. A 62 anni, si è spento un pilastro della lotta sindacale e politica. Migliarini, lungamente impegnato come dirigente della Uil abruzzese, ha lasciato un'impronta profonda nel panorama sociale e politico della regione.

I funerali di questo illustre sindacalista sono fissati per oggi, 9 agosto, alle ore 15 nella chiesa di San Silvestro, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per dare l'ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella lotta per i diritti dei lavoratori e per l'integrazione degli stranieri.

L'impegno di Migliarini si è sempre distinto per la sua passione incrollabile e il suo spirito altruista. Un esempio tangibile di ciò è emerso nel 2019, quando insieme alla sua compagna, Edlira Banushaj, consigliera straniera del Comune dell'Aquila, si è recato in Albania con il gruppo di protezione civile della Pro loco di Coppito. Il suo obiettivo era portare aiuto concreto e solidarietà alle vittime di un terremoto, dimostrando che la sua dedizione non conosceva confini.

La scomparsa di Franco Migliarini ha scatenato un'ondata di tristezza e riconoscimento per l'eredità straordinaria che ha lasciato dietro di sé. La sua memoria continuerà a vivere nell'ispirazione che ha fornito a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco nella battaglia per una società più giusta e inclusiva.

“Perdiamo Franco, un caro amico, impegnato per la comunità. Vicinanza ad Edlira ed alla famiglia”

“L’amico, il sindacalista, l’uomo appassionato ed energico, il politico impegnato per la città, sempre dalla parte dei deboli ed emarginati, non c’è più. Franco Migliarini è andato via, trascinato da un male cattivo. Ha resistito con coraggio al dolore e alla malattia, ma la crudeltà del male ha avuto il sopravvento. Ci stringiamo affranti e con affetto alla sua compagna, la consigliera comunale Edlira Banushaj che lo ha accompagnato con la tenacia dell’ amore in questo lungo e doloroso calvario e a tutta la famiglia Migliarini per la dolorosa perdita. “ Le consigliere ed i consiglieri delle minoranze Stefania Pezzopane, Paolo Romano, Enrico Verini, Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Massimo Scimia, Alessandro Tomassoni, Stefano Albano, Stefano Palumbo, Simona Giannangeli, Lorenzo Rotellini, Gianni Padovani

Il Partito Democratico dell"Aquila si unisce al cordoglio per la prematura e dolorosa scomparsa di Franco Migliarini, dirigente sindacale Uil di lungo corso, parte attiva della comunità politica democratica della città, sempre dalla parte dei deboli e degli emarginati.



Ci stringiamo commossi alla famiglia e alla cara Edlira Banushaj, che lo ha accompagnato con la tenacia dell’amore in questo lungo e doloroso calvario.



Non dimenticheremo mai le battaglie che Franco, con competenza e lucidità riformista, ha portato avanti negli anni di impegno appassionato.