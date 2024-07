Addio a Gianni Filippone: Pianella Piange l'Assessore Che Ha Dedicato la Vita alla Comunità

Oggi è deceduto all'ospedale di Pescara Gianni Filippone, assessore comunale di 67 anni noto per il suo impegno instancabile verso il territorio. Il sindaco Taddeo Manella ha espresso profondo cordoglio per la perdita di Filippone, ricordandolo come un uomo che ha dedicato la sua intera vita al servizio della comunità di Pianella.

Filippone, ex segretario del Pd e consigliere provinciale dell’Italia dei Valori, era parte della giunta comunale dal 16 maggio 2023, occupandosi delle deleghe alle manutenzioni, ecologia, ambiente, igiene urbana e politiche della casa. Iniziò la sua carriera politica giovanissimo a Pianella, e dal 1997 ha continuato a servire la sua comunità con passione e dedizione.

Il sindaco Manella ha dichiarato: “Gianni Filippone rimarrà nella memoria di tutti per il suo impegno incrollabile e la sua dedizione senza pari verso Pianella. Ha affrontato con coraggio ogni sfida, sempre orientato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La sua disponibilità e il suo spirito di servizio saranno un esempio per tutti noi”.

In segno di rispetto, giovedì 4 luglio sarà proclamato il lutto cittadino a Pianella durante le esequie, che si terranno alle ore 16:30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate. La comunità si unisce nel dolore alla famiglia Filippone, composta dalla moglie Luciana, i figli Sandro e Federica, la nuora Valentina, la sorella Anna e i fratelli Piero ed Enzo.

Gianni Filippone ha lasciato un segno indelebile anche come presidente del Comitato Feste “Madonna delle Grazie” di Pianella, dimostrandosi un pilastro della comunità fino all’ultimo momento della sua vita.