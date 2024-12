Addio a Giuditta Saltarini, compagna di Renato Rascel e icona del teatro italiano

L'attrice romana si è spenta a 83 anni. Protagonista di cinema, teatro e televisione, lascia un'eredità artistica e umana indelebile.

Si è spenta a 83 anni Giuditta Saltarini, attrice poliedrica e figura di spicco del panorama artistico italiano, nota anche come compagna di vita dell’attore e comico Renato Rascel. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal figlio, Cesare, con un messaggio carico di commozione sui social: «Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini. Per molti è stata un'attrice straordinaria, per me sarà sempre un faro di amore, forza e saggezza».

Una vita dedicata all'arte e alla famiglia

Nata a Roma il 24 febbraio 1941, Giuditta Saltarini ha vissuto un’esistenza ricca di successi artistici, spaziando tra cinema, teatro di rivista, prosa e televisione. Dotata di un talento naturale e di una forte presenza scenica, è stata protagonista in celebri produzioni come “Il maresciallo Rocca”, “Don Matteo” e il musical “Alleluja brava gente”, che ha contribuito a renderla una figura amata dal grande pubblico.

Negli ultimi anni, aveva partecipato a serie come “Una grande famiglia” e “Solo per amore”, confermando la sua capacità di restare rilevante in un mondo dello spettacolo in continua evoluzione.

Cesare, nel suo messaggio di addio, ha voluto sottolineare non solo la professionalità della madre, ma anche la sua straordinaria umanità: «La sua vita è stata dedicata all'arte, alla cultura e alla famiglia. Con il suo talento e la sua passione, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chiunque l'abbia conosciuta. Era una donna forte, capace di affrontare ogni sfida con un sorriso che nessuno potrà mai dimenticare».

L’amore per Renato Rascel e una famiglia unita

Giuditta Saltarini è stata per anni la compagna del grande Renato Rascel, con il quale ha condiviso non solo la vita privata, ma anche una profonda sintonia artistica. La loro unione, solida e discreta, è stata un esempio di dedizione reciproca e rappresenta uno dei capitoli più significativi della storia dello spettacolo italiano.

La sua carriera è stata costellata di ruoli memorabili che l’hanno resa un punto di riferimento per il teatro e la televisione. Ma il suo lascito va oltre le scene: il figlio la ricorda come una madre amorevole e generosa, capace di illuminare con la sua presenza ogni ambiente in cui si trovava.

Un'eredità che non si spegne

Oggi, il mondo dello spettacolo italiano piange una donna straordinaria, che ha saputo coniugare la passione per l’arte con l’impegno per la famiglia. Giuditta Saltarini resterà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta, non solo per la sua bravura sul palco, ma anche per la profondità della sua anima.

«Grazie, mamma, per tutto quello che sei stata. Con me per sempre!» ha scritto Cesare, sigillando con queste parole un legame che va oltre il tempo e lo spazio. La sua luce, come sottolinea il figlio, continuerà a brillare attraverso il ricordo e l’ispirazione che ha lasciato in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla.