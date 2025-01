Addio a Paolo Vasanella: Giulianova piange un simbolo della destra

Muore a 74 anni il leader storico di An e Fratelli d’Italia. Una carriera politica trentennale e un profondo legame con la città.

Giulianova è in lutto per la scomparsa di Paolo Vasanella, 74 anni, figura di spicco della politica locale e colonna portante della destra cittadina. L’ex consigliere comunale e leader di Alleanza Nazionale e Fratelli d’Italia si è spento ieri sera nella sua abitazione di via Parma, dopo aver combattuto per quattro anni contro una malattia debilitante. La sua passione per la politica non lo aveva mai abbandonato, tanto che appena un mese fa era stato nominato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.

La carriera politica di Vasanella iniziò nel 1994 con la nomina a coordinatore cittadino di Alleanza Nazionale. Successivamente, con il consolidamento del centrodestra, assunse anche il ruolo di coordinatore comunale del Popolo delle Libertà, coalizione che univa le principali forze dell’area conservatrice. Eletto per cinque mandati in consiglio comunale, ricoprì anche l’incarico di presidente della commissione consiliare sanità, distinguendosi per il suo impegno civico e politico. Tra il 2012 e il 2016, guidò l’Ente porto come presidente.

Il 2019 segnò una svolta nei rapporti con Fratelli d’Italia. Sostenne Jwan Costantini con la lista civica "L’altra Giulianova", mentre il partito appoggiava Pietro Tribuiani insieme alla Lega e al centrodestra. Nonostante la frattura, fu eletto presidente del consiglio comunale durante il primo mandato di Costantini. La successiva riconciliazione con Fratelli d’Italia avvenne quando Vasanella cedette la presidenza a Franco Francioni, attuale vice sindaco e assessore ai lavori pubblici.

Nel 2022 si era candidato alle regionali con la lista "Marsilio presidente", dimostrando ancora una volta la sua volontà di essere parte attiva della politica locale. Il suo ricordo rimarrà indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto come uomo di principi, instancabile e profondamente legato alla sua comunità.