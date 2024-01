Addio a Pietro Rosica, imprenditore e manager nel settore delle moto

La comunità di Casoli piange la scomparsa di Pietro Rosica, stimato imprenditore e manager nel settore delle moto, fondatore della società Cometa. La notizia della sua morte è giunta ieri nel tardo pomeriggio dall'Hospice di Torrevecchia Teatina, dove Rosica riceveva cure nelle ultime settimane a causa di gravi problemi di salute, considerati purtroppo irreversibili.

Il sindaco Donatello Di Prinzio ha ricordato Rosica come un amico d'infanzia e un imprenditore che ha iniziato come operaio, per poi emergere nel mondo dell'imprenditoria, creando opportunità occupazionali per molte famiglie. Anche quando ha cessato la sua attività lavorativa, ha continuato a essere di aiuto con i suoi consigli. La sua assenza era stata avvertita dalla comunità, e la notizia della sua malattia aveva suscitato preoccupazione. La sua morte rappresenta una perdita significativa per Casoli, soprattutto in questo periodo difficile.

Pietro Rosica ha lavorato per molti anni nell'indotto di Honda Italia di Atessa. Negli anni '80 ha fondato la società Cometa Spa, inizialmente un'azienda artigiana che è cresciuta diventando industriale, occupando 120 dipendenti e raggiungendo un volume d'affari di 15 milioni di euro. Rosica è stato anche presidente del Consorzio Aelion e fondatore della Premec Srl.

Ha contribuito alla fondazione di Tecseco Srl, società specializzata in formazione professionale, servizi commerciali e informatici. Nel 2005 è stato eletto presidente del Cisi, il Consorzio imprese subforniture Italia, con oltre mille dipendenti e un fatturato di 250 milioni di euro. Ha guidato anche la Rossocromo Srl, azienda presentata sul mercato nel 2007.

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Pietro Rosica si è distinto per il suo impegno in iniziative benefiche, partecipando attivamente al volontariato e sostenendo progetti locali e internazionali. Ha dedicato tempo alla Soggiorno Proposta di Ortona e ha ricoperto la carica di presidente della scuola calcio del Guardiagrele.

I funerali di Pietro Rosica sono programmati per domani alle 15.30 nella chiesa dei Cappuccini. Lascia la moglie Marilena Cianci e due figli. La sua eredità imprenditoriale e umanitaria rimarrà nell'animo della comunità casolana.