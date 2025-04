Sanità Abruzzese in Crisi: Tasse Aumentano, Servizi Diminuiscono

Il deficit sanitario regionale supera i 120 milioni, spingendo la Giunta ad aumentare l'IRPEF; cittadini e sindacati protestano per servizi sanitari insufficienti.

La sanità abruzzese affronta una crisi finanziaria senza precedenti, con un disavanzo che nel primo trimestre del 2025 ha già superato i 120 milioni di euro, ben oltre le previsioni iniziali di 81 milioni . Per far fronte a questa emergenza, la Giunta regionale, guidata dal presidente Marco Marsilio, ha deliberato un aumento delle addizionali IRPEF, misura che ha scatenato un acceso dibattito politico e sociale.​

Secondo le nuove aliquote, i redditi fino a 28.000 euro saranno tassati all'1,73%, quelli tra 28.000 e 50.000 euro al 2,63%, e oltre i 50.000 euro al 3,33%. Questo incremento potrebbe tradursi in un aggravio fiscale fino a 2.000 euro annui per famiglia . Il presidente Marsilio ha difeso la manovra definendola una "misura di equità", sostenendo che "pagherà di più solo chi può permetterselo".

Tuttavia, le opposizioni e i sindacati contestano duramente la decisione. Il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, ha accusato la Giunta di aver nascosto la reale entità del deficit, citando verbali ministeriali che già nel 2024 evidenziavano un disavanzo superiore ai 130 milioni di euro. I sindacati, tra cui CGIL, CISL e UIL, hanno chiesto il ritiro immediato della proposta, sottolineando che l'aumento delle tasse colpirà duramente famiglie già provate da salari stagnanti e costi crescenti.​

La situazione ha generato tensioni anche all'interno della maggioranza. Durante un recente vertice, la consigliera della Lega Carla Mannetti ha abbandonato la riunione in segno di protesta contro l'aumento dell'IRPEF, seguita da altri esponenti del suo partito.​

Nel frattempo, la qualità dei servizi sanitari continua a peggiorare. L'Abruzzo si colloca tra le regioni con i peggiori Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e oltre 120.000 cittadini hanno rinunciato alle cure per le lunghe liste d'attesa o per l'impossibilità di sostenere i costi. Il rischio di un commissariamento della sanità regionale diventa sempre più concreto, mentre la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è in forte calo.​