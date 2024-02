Addio a Sabatino Stornelli: lutto nella Marsica per la perdita dell'ex manager Telespazio

La comunità della Marsica piange la scomparsa di Sabatino Stornelli, ex presidente della squadra di calcio Pescina Valle del Giovenco, nonché ex direttore generale di Telespazio e ex amministratore delegato di Selex Management Service Spa, azienda facente parte del gruppo Finmeccanica. Stornelli aveva 66 anni.

Originario di Paterno, frazione di Avezzano, Stornelli ha lasciato un segno indelebile nella regione, sia nell'ambito calcistico che in quello manageriale. Ha guidato la Pescina Valle del Giovenco fino alla serie C1 e ha avuto un ruolo di rilievo anche come consigliere della Abruzzo Engineering, società mista controllata dalla Regione Abruzzo.

La salma di Stornelli è esposta presso la Casa del Saluto Bossi, accanto alla caserma dei vigili del fuoco, con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00. Domani, le esequie si terranno nella chiesa di San Sebastiano Martire a Paterno di Avezzano, alle ore 11:00, dopo l'ultimo omaggio previsto dalle 9:00 alle 10:30.

Nonostante vivesse a Roma, Stornelli non ha mai dimenticato le sue radici nella Marsica, mantenendo stretti legami con la comunità locale, dove risiedono ancora numerosi familiari e amici, soprattutto nella sua amata Paterno.