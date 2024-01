Addio a Sandra Milo, Icona di Fellini: Si è Spenta a 90 Anni

L'Italia piange la scomparsa di Sandra Milo, la musa indiscussa di Federico Fellini. L'amatissima attrice è deceduta serenamente a 90 anni nella sua residenza, circondata dall'affetto dei suoi cari, come da sua esplicita volontà. La triste notizia è stata resa nota dalla famiglia.

Affettuosamente soprannominata "Sandrocchia" dal grande regista Fellini, Sandra Milo è stata una delle figure più emblematiche del cinema italiano, contribuendo a oltre settanta film nel corso della sua carriera. Nata il 11 marzo 1933 a Tunisi con il nome di Salvatrice Elena Greco, ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, tra cui Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Sergio Corbucci e molti altri.

La sua vita sentimentale è stata tanto intensa quanto il suo percorso artistico. Dai brevi matrimoni ai rapporti appassionati, compresa una relazione di diciassette anni con Federico Fellini, Sandra Milo ha vissuto una vita affettiva degna di un film. La sua partecipazione attiva nei movimenti politici dell'epoca è testimoniata dalla sua militanza socialista ai tempi di Bettino Craxi.

Il primo ruolo di rilievo arriva nel 1959 con "Il generale Della Rovere" di Roberto Rossellini, seguito da numerosi altri successi come "8½" e "Giulietta degli spiriti", entrambi diretti dallo stesso Fellini. Il mondo televisivo la ricorda anche per un celebre scherzo del 1990, quando una falsa notizia sull'incidente stradale del figlio Ciro la fece piangere in diretta, creando uno dei momenti più memorabili della televisione italiana.

Tra i suoi impegni più recenti, Sandra Milo ha recitato in film come "Il cuore altrove" di Pupi Avati nel 2003 e "Happy Family" di Gabriele Salvatores nel 2010. Ha continuato a calcare le scene teatrali con spettacoli come "8 donne e un mistero", "Il letto ovale" e altri. Nel 2023 ha condotto l'ultimo programma televisivo, "Quelle brave ragazze" su Sky.

La notizia della sua morte è stata annunciata dai suoi tre figli, Debora, Ciro e Azzurra, attraverso un post su Facebook. Hanno chiesto rispetto per il loro dolore e preghiere per l'anima di Sandra Milo. Inoltre, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Pierluigi Diaco, hanno reso omaggio alla grande artista, ricordandola come un'amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La puntata odierna di "BellaMa'" sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione televisiva avvenuta lo scorso anno.