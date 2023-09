Addio a Stefano Ciattone, L'Uomo delle Escursioni di Santo Domingo: Il Cordoglio di Pescara

Pescara piange la perdita di Stefano Ciattone, un uomo che aveva fatto del suo amore per il mare e la pesca una professione e una vocazione. Ciattone, 60 anni, originario di Pescara, gestiva da oltre 25 anni un'agenzia di escursioni e viaggi turistici a Bayahibe, Santo Domingo. La sua agenzia, la Bayatour, era diventata un punto di riferimento per le vacanze di molti pescaresi e non solo.

Ciattone aveva trasformato il suo sogno in realtà quando si era trasferito a Santo Domingo poco più di 25 anni fa. Qui aveva messo su famiglia con la moglie Maria e i figli Leila e Mario, avuti dopo Teresa, nata da una sua precedente unione.

La notizia della sua scomparsa ha scosso amici, familiari e clienti. Lascia un vuoto profondo nella comunità pesarese, nonostante la distanza geografica. Ciattone, con la sua personalità goliardica e la passione per la pesca, aveva mantenuto stretti legami con la sua città natale. L'ultima volta che era tornato a Pescara risale al 2019, per il funerale di sua madre.

La sua morte è stata causata dalle conseguenze di un blocco renale che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di cordoglio tra gli amici d'infanzia e i clienti che hanno apprezzato non solo la sua professionalità ma anche la sua grande ospitalità.

Stefano Ciattone aveva avviato la sua carriera nell'industria della ristorazione aprendo l'osteria del Grifo a Pescara nel 1996. Successivamente, partì per Santo Domingo, dove iniziò l'attività di agenzia di escursioni e viaggi turistici, una professione che amava profondamente.

La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità pesarese, e la sua città natale gli darà l'ultimo saluto con una messa da fissare nei prossimi giorni, dopo che l'autopsia sarà stata completata a Santo Domingo.