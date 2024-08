Addio a Valerio Fasoli, ex Calciatore del Lanciano: Deceduto Dopo un Incidente Stradale

Valerio Fasoli, ex calciatore del Lanciano, è deceduto ieri sera all'età di 71 anni presso l'ospedale Santo Spirito, dove era ricoverato in gravi condizioni da diverse settimane. Fasoli era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 21 luglio a Fossacesia, mentre era alla guida della sua moto. Nonostante gli sforzi del personale medico, l’ex atleta non è riuscito a superare le conseguenze dell'incidente ed è spirato nel reparto di Rianimazione.

Alla notizia della sua scomparsa, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso profondo cordoglio: “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Valerio Fasoli, vittima di un grave incidente stradale qui a Fossacesia. Abbiamo sperato tutti che potesse farcela, e la notizia della sua morte mi addolora molto. Conoscevo bene Valerio, e ogni nostro incontro era un momento di allegria. Amava profondamente Fossacesia e il nostro mare, e la sua umanità mi mancherà molto.”

Di Giuseppantonio, che era tra i primi ad accorrere sul luogo dell’incidente all'incrocio tra via Lanciano e via delle Croci, ha ricordato Fasoli come una persona legata alla sua comunità, sottolineando il suo affetto per la città in cui aveva scelto di vivere e sposarsi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda tristezza nella comunità locale, che ricorda Fasoli per la sua passione e il suo spirito vivace.