Cronaca

Addio alla Professoressa Angela Ciocca: il Liceo Classico perde una leggenda

Cronaca
L'Aquila (AQ)
26 Agosto 2025   18:54  

L'Aquila piange la scomparsa della professoressa Angela Ciocca, storica docente di storia e filosofia al Liceo Classico "Domenico Cotugno", scomparsa all'età di 92 anni.

L'Aquila – Il mondo della scuola aquilana è in lutto per la scomparsa della professoressa Angela Ciocca, storica insegnante di storia e filosofia al Liceo Classico "Domenico Cotugno". È venuta a mancare all'età di 92 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, studenti e nella comunità scolastica cittadina.

La professoressa Ciocca è stata una figura di riferimento per generazioni di studenti, riconosciuta per la sua competenza, la sua passione e la sua capacità di trasmettere la conoscenza con rigore e dedizione. Molti ex allievi la ricordano ancora oggi avvolta nel suo cappotto verde, per la sua ironia tagliente e brillante, per la sua capacità di dosare severità e bonarietà, e per la sua proverbiale capacità mnemonica.

Oltre al suo impegno come docente, la professoressa Ciocca ha ricoperto il ruolo di vice preside e ha avuto un'importante carriera politica, candidandosi più volte in ambito amministrativo con il centrodestra e ricoprendo incarichi nella circoscrizione del centro storico.

I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, accanto al cimitero monumentale, alla presenza di familiari, amici, colleghi e tanti ex studenti che hanno voluto darle l'ultimo saluto. La sua figura resterà viva nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di formarsi con i suoi insegnamenti.

Alla famiglia e ai suoi cari giunga la nostra più sincera vicinanza in questo momento di dolore.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy