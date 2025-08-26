Addio alla Professoressa Angela Ciocca: il Liceo Classico perde una leggenda

L'Aquila piange la scomparsa della professoressa Angela Ciocca, storica docente di storia e filosofia al Liceo Classico "Domenico Cotugno", scomparsa all'età di 92 anni.

L'Aquila – Il mondo della scuola aquilana è in lutto per la scomparsa della professoressa Angela Ciocca, storica insegnante di storia e filosofia al Liceo Classico "Domenico Cotugno". È venuta a mancare all'età di 92 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, studenti e nella comunità scolastica cittadina.

La professoressa Ciocca è stata una figura di riferimento per generazioni di studenti, riconosciuta per la sua competenza, la sua passione e la sua capacità di trasmettere la conoscenza con rigore e dedizione. Molti ex allievi la ricordano ancora oggi avvolta nel suo cappotto verde, per la sua ironia tagliente e brillante, per la sua capacità di dosare severità e bonarietà, e per la sua proverbiale capacità mnemonica.

Oltre al suo impegno come docente, la professoressa Ciocca ha ricoperto il ruolo di vice preside e ha avuto un'importante carriera politica, candidandosi più volte in ambito amministrativo con il centrodestra e ricoprendo incarichi nella circoscrizione del centro storico.

I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, accanto al cimitero monumentale, alla presenza di familiari, amici, colleghi e tanti ex studenti che hanno voluto darle l'ultimo saluto. La sua figura resterà viva nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di formarsi con i suoi insegnamenti.

Alla famiglia e ai suoi cari giunga la nostra più sincera vicinanza in questo momento di dolore.