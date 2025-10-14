Tragedia sul Sangro: pescatore stroncato da malore, trascinato via dalla corrente

A Fossacesia marina, un uomo scompare nelle acque mentre pescava: corpo recuperato dai vigili del fuoco, si ipotizza un improvviso malore fatale.

Un pomeriggio di pesca si è trasformato in tragedia alla foce del fiume Sangro, nel territorio di Fossacesia (Chieti). Antonio Rapino, 61 anni, originario di Francavilla al Mare, è morto mentre praticava la pesca sportiva insieme a un familiare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore, cadendo in acqua e non riemergendo più. Il corpo è stato trascinato a largo dalla corrente e successivamente recuperato dai Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 12:30, quando lo zio della vittima – presente alla battuta di pesca con lui – ha segnalato al 112 la scomparsa improvvisa nelle acque. “Eravamo vicini al letto del fiume, poi non l’ho più visto riemergere” avrebbe riferito. Immediatamente si sono attivate le ricerche: i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lanciano e Pescara, supportati da un elicottero e un drone, hanno perlustrato la zona. Le condizioni del fiume, con correnti particolarmente forti, hanno reso l’intervento complesso.

Dopo circa mezz’ora, il corpo di Rapino è stato localizzato in mare, a largo, e recuperato dagli operatori. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Fossacesia, Casalbordino e Ortona, insieme al personale del 118, che ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio di Chieti per l’autopsia, disposta dalla Procura di Vasto per accertare con precisione le cause del decesso.

Sul luogo del fatto, molti residenti si sono radunati in apprensione mentre le operazioni procedevano. Il tratto costiero in cui si è verificato il dramma ricade nel contesto del Golfo di Venere, area conosciuta della costa abruzzese.

Non è ancora esclusa la possibilità che l’uomo sia stato colto da un improvviso malore entro l’acqua, una circostanza che – se confermata – renderebbe l’evento tragico ma privo di responsabilità esterne. Tuttavia, l’indagine potrà chiarire se ci siano altri fattori in gioco.