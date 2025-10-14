Allarme in via Teramo: incendio divampa in appartamento e mobilita i pompieri

Nel primo pomeriggio di ieri, due squadre di vigili del fuoco sono intervenute in un’abitazione in Pescara: fiamme circoscritte ma danni al solaio della cucina.

Intorno alle 14:00 di ieri, un incendio ha interessato un’abitazione al quinto piano in via Teramo 10, nel capoluogo abruzzese. Le fiamme sono partite dalla cucina per cause ancora in via di accertamento. Fortunatamente, al momento dell’evento non si trovava nessuno all’interno dell’alloggio.

Allertati tramite chiamata d’emergenza, due squadre dei Vigili del Fuoco insieme a un funzionario tecnico del comando provinciale hanno raggiunto il luogo dell’incendio. L’accesso è avvenuto anche mediante autoscala, intervenendo dal balcone per evitare ulteriori rischi. Il pronto arrivo e l’efficacia delle operazioni hanno permesso di circoscrivere le fiamme al solo ambiente cucina, impedendo la propagazione ad altri locali.

Stando alle comunicazioni ufficiali, è emersa una lesione parziale del solaio nella zona attigua al rogo, mentre il resto dell’appartamento ha subito principalmente danni da fumo.

Fonti locali riportano che l’innesco del rogo avverrebbe da un guasto elettrico o da un corto circuito, ma le autorità mantengono cautela in attesa dei rilievi tecnici. Il quartiere è stato interessato da curiosi e residenti preoccupati, che hanno assistito all’arrivo dei mezzi dei pompieri e alle manovre.

Il tempestivo intervento è stato determinante per evitare conseguenze ben più gravi: senza danni alle persone da segnalare, l’operazione è riuscita a limitare i danni e mettere in sicurezza l’edificio. Ora sono attesi i risultati delle ispezioni tecniche per stabilire con precisione le cause e verificare eventuali responsabilità.

Seguiranno aggiornamenti non appena i rilievi saranno conclusi e la relazione dei Vigili del Fuoco sarà resa nota ai cittadini.