Adolescenti in coma etilico: tragedia durante la festa sulla costa abruzzese

Durante la Notte Rosa a Vasto Marina, dieci ragazzi tra i 13 e i 16 anni sono stati ricoverati in condizioni gravi dopo un abuso di alcool.

Nel corso della Notte Rosa tenutasi a Vasto Marina, lungo la costa abruzzese, dieci adolescenti, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati colpiti da un coma etilico a seguito di un’eccessiva assunzione di alcolici. L’episodio ha destato forte preoccupazione nel territorio e ha attivato immediatamente i servizi di emergenza.

I medici del pronto soccorso dell’ospedale San Pio hanno prestato terapia d’urgenza per stabilizzare i giovani pazienti, mentre le rispettive famiglie sono state prontamente avvertite per essere informate dell’accaduto. L’Azienda Sanitaria Locale (Asl) 2 d’Abruzzo ha confermato ufficialmente la notizia, rassicurando sullo stato di salute dei ragazzi ricoverati.

Durante la stessa serata, un ulteriore episodio è stato segnalato: un turista campano è stato aggredito dopo aver richiamato alcuni ragazzi che si aggiravano intorno alla sua auto. Questo episodio aggiunge tensione a una notte altrimenti festiva, destinata a celebrare la vivacità della costa ma rovinate da situazioni critiche.