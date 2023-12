Aeroporto d'Abruzzo: Chiusura Temporanea a Causa della Nebbia, Dirottati anche voli per Ancona

"Scalo aereo costretto a sospendere le operazioni, solo due voli della giornata effettuati. Incertezza per il prossimo decollo."

L'Aeroporto d'Abruzzo ha annunciato la temporanea chiusura a causa delle condizioni di nebbia nel tardo pomeriggio, interrompendo le operazioni di volo. Gli unici due voli previsti per la giornata, diretti a Bergamo e Tirana, sono riusciti ad atterrare e ripartire in orario, ma tutti gli altri voli successivi sono stati sospesi.

Inizialmente si era valutato di dirottare alcuni voli su Pescara, ma anche l'aeroporto di Ancona aveva dovuto chiudere a causa della scarsa visibilità. I tentativi di dirottamento per i voli Tirana-Ancona e Napoli-Ancona su Pescara sono stati infruttuosi, costringendo alla decisione finale di far atterrare gli aerei a Roma dopo un lungo sorvolo su Pescara in attesa di condizioni migliori.

La riapertura dell'Aeroporto d'Abruzzo è prevista appena la nebbia si dissiperà. L'attenzione è ora focalizzata sul prossimo volo in partenza, programmato per le 6:15 di domani mattina con destinazione Bergamo, ma le incertezze legate alle condizioni meteorologiche potrebbero causare ritardi o ulteriori modifiche al piano di volo.