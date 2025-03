Aeroporto d'Abruzzo: la nuova porta d'accesso per Roma e il Centro Italia

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha annunciato un ambizioso piano per trasformare l'Aeroporto d'Abruzzo nel terzo scalo di riferimento per Roma e il Centro Italia. L'obiettivo è incrementare il numero di passeggeri e ampliare le rotte disponibili, posizionando lo scalo come un hub strategico per il traffico aereo nazionale e internazionale.​

Durante una conferenza stampa tenutasi a Pescara, Marsilio ha illustrato le iniziative intraprese per raggiungere questo traguardo. Tra queste, spicca l'abolizione dell'addizionale comunale, una tassa che gravava sui biglietti aerei, rendendo lo scalo più competitivo e attraente per le compagnie aeree. Questa misura, già adottata in altre regioni italiane come Calabria e Friuli Venezia-Giulia, rappresenta un investimento significativo per le casse regionali, stimato in circa 3,5 milioni di euro per il primo anno.

Grazie a questa politica, la compagnia Ryanair ha annunciato un operativo da record per l'estate 2025, con una crescita del 30% e l'introduzione di cinque nuove rotte: Breslavia (Polonia), Kaunas (Lituania), Valencia (Spagna), Milano Malpensa e Cagliari. Inoltre, verrà basato un ulteriore aeromobile presso lo scalo abruzzese, con un investimento di 100 milioni di dollari, che dovrebbe generare oltre 950 nuovi posti di lavoro.

Marsilio ha sottolineato l'importanza di questi sviluppi per l'economia regionale, evidenziando come l'incremento del traffico aereo possa favorire il turismo, lo sviluppo economico e il benessere dell'Abruzzo. L'obiettivo è superare il milione di passeggeri entro il 2025, consolidando il trend di crescita registrato negli ultimi anni.

Parallelamente, sono in corso progetti per l'allungamento della pista dell'aeroporto, al fine di consentire l'atterraggio di voli intercontinentali e ampliare ulteriormente le possibilità di connessione internazionale. La Regione sta lavorando per superare i ritardi burocratici e completare i lavori entro la fine dell'anno.

Queste iniziative mirano a trasformare l'Aeroporto d'Abruzzo in un'infrastruttura chiave per il Centro Italia, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intera regione.