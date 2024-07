Aggredito da un Pastore Tedesco Mentre Porta a Passeggio il Suo Pitbull

Un uomo di 41 anni è stato aggredito da un pastore tedesco mentre portava a spasso il suo pitbull a Pratola Peligna. L'uomo ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato nell'ospedale di Sulmona.

Dinamica dell'Incidente

L'incidente è avvenuto lungo via Enopolio. L'uomo stava passeggiando tranquillamente con il suo pitbull quando è stato improvvisamente attaccato da un pastore tedesco senza guinzaglio. Secondo le prime testimonianze raccolte dall'agenzia ANSA, il pastore tedesco circolava libero nel quartiere poiché il proprietario gli aveva appena tolto il guinzaglio per rientrare a casa.

I Soccorsi e il Trasporto in Ospedale

Dopo aver avvistato il pitbull, il pastore tedesco si è avventato contro il proprietario del cane, procurandogli ferite significative. Il 41enne è stato immediatamente soccorso da passanti e residenti fino all'arrivo dell'ambulanza della Croce Verde di Pratola Peligna. Successivamente, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Sulmona, dove è stato ricoverato per ulteriori esami e cure.

Indagini in Corso

Le autorità stanno cercando di chiarire le esatte circostanze dell'aggressione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Pratola Peligna, che stanno ascoltando le testimonianze dei presenti per determinare eventuali responsabilità del proprietario del pastore tedesco. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza per i cani in spazi pubblici, al fine di evitare situazioni simili in futuro.

La comunità di Pratola Peligna è rimasta scossa dall'incidente, e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso. L'uomo ferito, intanto, sta ricevendo le cure necessarie e la sua prognosi resta in fase di valutazione.