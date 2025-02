Aggressione a Chieti: operaio Enel picchiato, carabinieri feriti e si barrica in casa

Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla zona di San Salvatore a Chieti, quando un 49enne ha aggredito un operaio dell'Enel e successivamente due carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo, in preda a un raptus, ha danneggiato due veicoli e si è barricato nella propria abitazione.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, quando l'operaio dell'Enel si è recato presso l'abitazione del 49enne per effettuare un intervento di manutenzione. Al suo arrivo, l'uomo è uscito di casa brandendo un bastone di ferro e ha aggredito il tecnico, procurandogli ferite e danneggiando il veicolo aziendale parcheggiato nelle vicinanze.

All'arrivo dei carabinieri, la situazione è degenerata ulteriormente. L'aggressore ha colpito due militari, ferendoli, e ha danneggiato il lunotto della pattuglia lanciando pietre. Successivamente, si è barricato all'interno della sua abitazione.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia e ambulanze del 118 per soccorrere l'operaio e i carabinieri feriti, tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata con prognosi riservate.

Per sedare l'uomo, sono stati utilizzati due colpi di taser e spray al peperoncino. Successivamente, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e denunciato per lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Questo episodio evidenzia la crescente tensione e violenza in alcune aree della città, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori e delle forze dell'ordine. Le autorità stanno intensificando i controlli e le misure preventive per garantire la sicurezza pubblica e prevenire simili incidenti in futuro.