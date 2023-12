Aggressione a Coltello in Bar: Cliente Ferito, Barista Denunciato per Lesioni

"Indagini in Corso per Fare Chiarezza sull'Episodio di Corropoli del Giorno dell'Immacolata"

Le indagini sono state avviate per fare luce sull'aggressione avvenuta in un bar di Corropoli, dove un cliente di 68 anni è stato ferito con un coltello dal proprietario del locale. Il ferito, dimesso con una prognosi di dieci giorni, ha raccontato ai carabinieri di Alba Adriatica che stava nel bar per un caffè quando il barista lo avrebbe coinvolto in una discussione sulla gestione del fornetto.

Successivamente, il cliente è stato invitato nel locale sottostante, dove il barista lo avrebbe aggredito alle spalle, facendolo cadere a terra e minacciandolo con un coltello puntato alla giugulare, urlando minacce di morte. Il cliente ha riportato ferite al volto e ha dichiarato di essere stato minacciato di ulteriori violenze se avesse rivelato l'incidente.

Secondo quanto emerso, l'aggressione potrebbe essere legata a un episodio pregresso relativo a una donna a cui il barista è collegato. La versione del cliente è attualmente al vaglio delle autorità, che procedono per lesioni personali nei confronti del barista. L'assenza di testimoni diretti al momento dell'aggressione e l'orario mattutino rendono la vicenda ancora più complessa, ma le telecamere di videosorveglianza presenti nell'esercizio sono sotto esame per fornire ulteriori dettagli.