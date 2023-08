Agitato e Nudo sui Binari, Lo Fermano col Taser. Simone Muore a 35 Anni

Un'inchiesta è stata aperta a seguito della tragica morte di Simone Di Gregorio, un uomo di 35 anni, avvenuta ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino. L'uomo è stato bloccato in uno stato di agitazione vicino ai binari ferroviari. Le circostanze che hanno portato al decesso dovranno essere chiarite attraverso l'esame autoptico.

Simone Di Gregorio, affetto da problemi psichiatrici e visibilmente agitato, è stato avvistato correndo senza vestiti nei pressi delle rotaie. Le autorità sono state chiamate sul posto, e i carabinieri hanno cercato di contenere la sua agitazione utilizzando un dispositivo taser, noto come pistola elettrica. Tuttavia, l'uso di tale strumento non ha ottenuto l'effetto desiderato. Nel frattempo, un'unità del servizio di emergenza medica (118) è giunta sul luogo. Vista la condizione particolarmente agitata dell'uomo, è stata somministrata una dose di farmaci per calmarlo.

Purtroppo, poco dopo aver ricevuto i farmaci, Simone Di Gregorio ha perso conoscenza e gli sforzi di rianimazione da parte degli operatori sanitari si sono dimostrati infruttuosi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Chieti, dove è stato dichiarato privo di vita.

L'inchiesta è ora nelle mani del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani. L'autopsia sarà fondamentale per determinare le cause del decesso e per stabilire se l'uomo aveva assunto sostanze o farmaci che potrebbero aver contribuito al suo particolare stato di alterazione.