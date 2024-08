Agosto: Consigli Pratici per Affrontare il Colloquio di Lavoro e Ottenere il Posto

Mentre molti italiani godono delle vacanze estive, per altri agosto rappresenta un momento di svolta nel percorso lavorativo. In particolare, per coloro che sono appena diplomati o laureati, così come per i professionisti esperti in cerca di nuove opportunità, questo mese può significare il primo passo verso una nuova carriera. Dopo aver dedicato tempo a inviare curriculum e monitorare incessantemente le offerte di lavoro, arriva finalmente l'opportunità tanto attesa di entrare in una nuova realtà lavorativa. Tuttavia, prima di raggiungere la meta, bisogna superare l'ostacolo del colloquio di lavoro, un momento cruciale che spesso sembra insormontabile.

L'importanza di una Comunicazione Strategica

Joel Lalgee, esperto recruiter e podcaster, offre cinque consigli utili per affrontare con successo il colloquio di lavoro. Intervistato da Business Insider, Lalgee ha condiviso suggerimenti chiave per aiutare i candidati a presentarsi al meglio senza cadere in trappole comuni. Pur non consigliando di mentire sulle proprie competenze o esperienze, Lalgee sottolinea l'importanza di una comunicazione strategica durante il colloquio, suggerendo di utilizzare delle "bugie bianche" quando necessario.

La Motivazione per l'Azienda

Uno degli aspetti cruciali del colloquio è la motivazione che spinge il candidato a scegliere una specifica azienda. Lalgee avverte che, anche se il desiderio di guadagnare è ovvio, non dovrebbe essere il fulcro della risposta. Concentrarsi esclusivamente sullo stipendio può dare l'impressione di essere disposti a lasciare l'azienda per una migliore offerta economica da un concorrente. Invece, Lalgee consiglia di preparare una risposta che evidenzi la missione e la cultura dell'azienda, mostrando un genuino interesse per i valori e gli obiettivi della stessa.

Parlare Positivamente del Passato Lavorativo

Lalgee raccomanda di evitare di criticare apertamente le esperienze lavorative passate. È importante mantenere un tono positivo, anche quando si discute di situazioni difficili. Piuttosto che focalizzarsi su aspetti negativi, è utile spiegare come le esperienze passate abbiano portato alla ricerca di nuove sfide più in linea con i propri obiettivi. Questo approccio aiuta a dimostrare resilienza e capacità di crescita personale.

Piani Futuri: Concentrarsi sull'Azienda

Quando i selezionatori chiedono dei piani futuri, è fondamentale allineare le risposte con gli obiettivi dell'azienda. Parlando dei propri progetti a lungo termine, come l'idea di cambiare carriera o intraprendere ulteriori studi, si potrebbe rischiare di apparire poco impegnati. Le aziende cercano candidati che vedano un futuro all'interno dell'organizzazione, perciò è importante dimostrare come i propri obiettivi possano integrarsi con quelli aziendali.

Discussione sullo Stipendio

Secondo Lalgee, quando viene chiesto dello stipendio attuale, è più efficace indicare la fascia di stipendio desiderata piuttosto che rivelare esattamente quanto si guadagna. Questo permette di negoziare con maggiore sicurezza e di evitare di essere sottovalutati. Tuttavia, è importante mantenere un equilibrio, non tirando troppo la corda, ma evitando anche di essere troppo modesti.

Altre Opportunità Lavorative

Infine, ammettere di avere altre opportunità lavorative in corso può aumentare il valore percepito delle proprie competenze. Questa ammissione può dare un potere negoziale, dimostrando che le proprie capacità sono richieste sul mercato. Tuttavia, Lalgee consiglia di non entrare nei dettagli, poiché non è necessario rivelare informazioni personali su altre posizioni in ballo.