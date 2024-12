"Aiuto, mi hanno violentata": giovane grida dal balcone, indagini in corso

Una donna denuncia una violenza dal balcone di un alloggio a L’Aquila. Due uomini fermati, uno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Momenti di tensione a Sassa, frazione de L’Aquila, dove una giovane donna ha lanciato una drammatica richiesta di aiuto dal balcone di un appartamento situato nel complesso del Progetto CASE. La donna ha dichiarato di essere stata aggredita e violentata da due uomini, scatenando l’immediato intervento della polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato due individui che si sono rifiutati di collaborare durante le procedure di identificazione. La situazione è degenerata quando uno dei due, un cittadino di origine marocchina, ha opposto una violenta resistenza, provocando il ferimento di un agente. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo, la giovane è stata trasferita in ospedale per sottoporsi a controlli e accertamenti medici necessari per verificare quanto denunciato. Le forze dell’ordine hanno avviato una indagine approfondita per far luce su quanto accaduto e raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’episodio.

Il complesso del Progetto CASE, realizzato a seguito del terremoto del 2009 per ospitare gli sfollati, è spesso al centro di segnalazioni legate a problemi di ordine pubblico e degrado. La vicenda ha riportato l’attenzione su questa realtà, sottolineando la necessità di maggiore vigilanza e controllo.

Le indagini proseguono, e gli inquirenti stanno verificando sia la versione della giovane sia eventuali testimonianze o riprese video che possano confermare o smentire i fatti denunciati. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa.