Al Bano testimonial alta velocità al Sud

E' un caso che va risolto al più presto perché 151 anni sono tanti, troppi. Noi abbiamo bisogno di questa benedetta velocità, la stessa che hanno dall'altra parte dell'Italia". Così il cantante pugliese Al Bano Carrisi si presenta testimonial della campagna #vogliamoanchealsudtrenipiuveloci promossa dall'associazione 'L'isola che non c'è'. Alla Fiera del Levante di Bari l'associazione, che ha chiamato a raccolta sindaci e rappresentati delle istituzioni, ha lanciato la richiesta al Governo di riduzione o esenzione del pagamento dei pedaggi per i Frecciarossa e Italo lungo la dorsale adriatica, come già avvenuto in Campania, e per le auto nel tratto da Bari a Massafra-Taranto.

All'incontro ha partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annunciato anche all'appuntamento di Campobasso, il 3 febbraio, per una nuova tappa della campagna, con i governatori di Molise e Basilicata, Donato Toma e Vito Bardi.