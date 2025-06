Quasi 100mila euro di sanzioni ad 8 imprenditori teramani

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro arrestano gravi irregolarità: chiuse 3 imprese, scoperti 3 lavoratori in nero, elevate pesanti sanzioni amministrative.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, in coordinamento con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e i reparti territoriali, hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo su attività commerciali, tra cui bar, ristoranti, minimarket etnici, autolavaggi e opifici tessili, rilevando numerose violazioni sia sotto il profilo occupazionale che di sicurezza.

Durante l’ispezione di 10 esercizi, tutti risultati irregolari, sono stati controllati oltre 25 lavoratori e individuati 3 impiegati “in nero”. L'impiego di manodopera irregolare, unitamente a carenze gravi nelle misure di sicurezza, ha spinto le autorità ad emettere 3 provvedimenti di sospensione immediata delle attività imprenditoriali .

Gli ispettori hanno deferito 8 datori di lavoro all’autorità giudiziaria e contestato ammende per un totale di 60.589,23 €, oltre a sanzioni amministrative pari a 37.665,74 €. La sospensione delle imprese potrà essere revocata solo dopo che saranno regolarizzati i rapporti di lavoro e ripristinate le condizioni di sicurezza nei luoghi coinvolti.

Questa azione rientra in un più ampio quadro di vigilanza: a marzo, sempre nel teramano, erano state ispezionate 22 aziende con 5 lavoratori in nero e sospensioni per gravi inadempienze. L’attività ispettiva continuerà nelle prossime settimane, poiché le istituzioni puntano a contrastare lo sfruttamento del lavoro “in nero” e a garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e le successive normative