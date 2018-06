Al Via Il Grande Tennis All'Aquila

Si alzerà il prossimo 15 giugno il sipario sul Grande Tennis all’Aquila: al circolo tennis “Peppe Verna” alle ore 21 è previsto il sorteggio delle qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila “GoldBet Tennis Cup”.

Il giorno dopo, il 16, cominceranno le sfide del Challenger Atp da 50mila dollari di montepremi, in programma fino al 24 giugno, che richiamerà per la prima volta nel Capoluogo alcuni tra i top 100 della classifica mondiale. Non a caso, la testa di serie numero uno è l’italiano Paolo Lorenzi, ex numero 33 del ranking mondiale, ora al numero 74, che ha giocato il Roland Garros a Parigi nei giorni scorsi.

Mentre fervono i preparativi e la macchina organizzativa è in piena funzione, soprattutto per quanto riguarda il villaggio ospitalità, è stato definito il programma sportivo e il cartellone, soprattutto serale, degli eventi “paralleli”, curato con particolare attenzione: per i dirigenti del Ct aquilano e della società Mef Tennis Events, società che ha i diritti dell’evento da parte dell’Atp, infatti, il torneo internazionale ha anche una funzione sociale e mediatica alla luce del terremoto che ha colpito L’Aquila e il suo territorio il 6 aprile 2009.

Interessante la proposta di eventi: si va dalla Notte Bianca il 16 giugno prossimo, al BOURLESQUE Night & Djset, tutti eventi organizzati dal The Gym Club, il ristorante in funzione all’interno del circolo tennis, il più antico d’Abruzzo che si trova tra l’altro nelle immediate vicinanze del centro storico.

“Siamo impegnati a preparare l’avvio dell’evento nei minimi particolari – spiega il presidente del Ct L’Aquila, Ezio Rainaldi, - siamo pronti anche alle emergenze che potrebbero i riservare i temporali estivi. Nonostante il poco tempo a disposizione perché abbiamo avuto questa opportunità nelle scorse settimane per la rinuncia di un circolo, vogliamo fare bella figura per il Grande Tennis nella nostra città, un appuntamento storico per il quale si sono mobilitati sponsor e istituzioni, in testa la Regione e il Comune dell’Aquila. Sono sicuro che lo sforzo per assicurarci all’ultimo momento, dietro una rinuncia, questa importante manifestazione, alla fine darà grandi soddisfazioni e grande divertimento alla città che ha bisogno anche di occasioni del genere per rilanciarsi dopo la tragedia che ci ha colpito nove anni fa”.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22 sarà aperta l’Area Hospitality, il villaggio commerciale all’interno del Club e Sun & Fun area con mini-tennis. Saranno organizzate anche occasioni per l’”incontro” tra i grandi tennisti e soprattutto i più giovani atleti del circolo aquilano.

ECCO il programma ufficiale degli eventi:

PROGRAMMA “INTERNAZIONALI DI TENNIS CITTA’ DELL’AQUILA | GOLDBET TENNIS CUP” 16/24 GIUGNO

TUTTI I GIORNI dalle 10:00 alle 22:00 – Area Hospitality: il villaggio commerciale all’interno del Club e Sun & Fun area con Golf e mini-tennis.

15 GIUGNO - Ore 21:00 Sorteggio tabellone di qualificazioni

16 GIUGNO - Ore 10:00 Inizio primo turno di qualificazioni

Ore 15:00 CT L’Aquila “Peppe Verna” Cerimonia sorteggio tabellone principale di singolare

Ore 19:30 Aperitennis | The Gym Club

Ore 21:00 Notte Bianca dello Sport | Official After Party VALEESSE DJ from M2O

17 GIUGNO - Ore 10:00 Secondo turno di qualificazioni

Ore 15:00 CT L’Aquila “Peppe Verna” Cerimonia sorteggio tabellone di doppio

Ore 20:30 Official Dinner presso Circolo Tennis L’Aquila | The Gym Club

A seguire Djset-DJAMREK

18 GIUGNO - Ore 10:00 Finali turno di qualificazione

Ore 12:00 inizio primo turno tabellone principale di singolare

Ore 21:30 Live Music “MALOMA” | The Gym Club

19 GIUGNO - Ore 10:00 Primo turno tabellone principale di singolare e doppio

Ore 20:30 PLAYER'S PARTY presso il Lounge Bar The Gym Club

Paul Aka feat El Gringo Djset | The Gym Club

20 GIUGNO - Ore 10:00 Secondo turno tabellone principale di singolare e ottavi di finale doppio

Ore 15:00 Kid’s Day | Autograph session & Mini Tennis

BOURLESQUE night & Djset | The Gym Club

21 GIUGNO - Ore 12:00 Inizio ottavi di finale tabellone principale di singolare e quarti di doppio

No stop-Official Party Dj PIRUPA

22 GIUGNO – Ore 11:00 Quarti di finale singolare e semifinali di doppio

Dj ANDREINO | The Gym Club

23 GIUGNO – Ore 14:00 Prima semifinale singolare / seconda semifinale singolare

Ore 19:30 Aperitennis | The Gym Club

Ore 20:00 Closing party | The Gym Club

24 GIUGNO - Ore 15:00 Finale Doppio e cerimonia di premiazione

Ore 16:30 Finale Singolare e cerimonia di premiazione

Ore 19:00 Aperitivo | The Gym Club

*Gli orari delle partite sono pubblicati ed aggiornati in tempo reale sul sito web www.internazionalilaquila.com e sulla pagina Facebook MEF tennis events

Biglietti e abbonamenti:

Dal 16 al 21 giugno, l'accesso a tutti i campi è gratuito.

Dal 22 al 24 giugno, l'accesso è possibile acquistando una delle seguenti tipologie di biglietto:

- Giornaliero € 10,00 | Bambini 6-11 anni € 5,00 | Bambini 0-5 gratuiti senza diritto al posto;

- Abbonamento weekend € 25,00 | Bambini 6-11 anni € 15,00 | Bambini 0-5 gratuiti senza diritto al posto;

- Ground € 5,00 | Bambini 0-11 gratuiti (consente l’accesso ai campi 1 e Grand Stand).

E' possibile acquistare biglietti ed abbonamenti presso la biglietteria nell'Area Hospitality del Circolo Tennis L'Aquila, aperta da sabato 16 giugno a domenica 24 giugno dalle ore 10:00 alle 19:00.