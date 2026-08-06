Al momento del decesso, sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, la cui posizione è

Il corpo della donna è stato rinvenuto ad Altino con evidenti segni di violenza. La Procura di Lanciano coordina gli accertamenti dei carabinieri.

Tragedia nella tarda serata di ieri ad Altino, in provincia di Chieti, dove un'anziana è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione. A fare la drammatica scoperta sono stati i Carabinieri della Compagnia di Lanciano, intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. Il caso è ora al centro di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, chiamata a chiarire le circostanze del decesso.

Secondo le prime informazioni emerse, sul corpo della donna sarebbero stati riscontrati segni di violenza, elemento che ha immediatamente indirizzato gli investigatori verso approfonditi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e stabilire le cause della morte.

Al momento dell'intervento dei militari, all'interno dell'abitazione era presente anche un familiare della vittima. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze, elementi tecnici e riscontri investigativi utili a definire il quadro della vicenda. Al momento non risultano rese note eventuali misure adottate nei suoi confronti e non sono state formulate accuse ufficiali.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli specialisti incaricati dei rilievi tecnico-scientifici. L'abitazione è stata sottoposta a un accurato sopralluogo per individuare eventuali tracce utili alle indagini, mentre i militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna e i rapporti con le persone che frequentavano l'immobile.

Tra gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria potrebbe rientrare anche l'autopsia, esame che consentirà di stabilire con precisione la causa del decesso, l'orario della morte e l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo. Gli esiti degli accertamenti medico-legali saranno determinanti per orientare l'attività investigativa.

Gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo sull'inchiesta. Ogni ipotesi resta aperta e sarà verificata attraverso le prove raccolte nelle prossime ore. I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Lanciano, proseguono gli approfondimenti per chiarire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza delle persone coinvolte fino all'eventuale definizione del procedimento giudiziario.