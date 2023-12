Alcol alla Guida: Tre Patenti Ritirate nel Teramano durante il Weekend dell'Immacolata

I carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i controlli durante il weekend dell'Immacolata, sanzionando diverse persone per varie infrazioni. Tra queste, quattro automobilisti sono stati fermati per guida in evidente stato di ebrezza alcolica dai Carabinieri delle Aliquote Radiomobili delle Compagnie di Alba Adriatica Giulianova e della Stazione di Castelnuovo Vomano. Gli etilometri hanno rilevato un tasso alcol emico di oltre 1,0 g/l nelle due prove, portando al ritiro delle patenti di guida e al trasferimento degli autoveicoli a persone di fiducia dei trasgressori.

Un terzo automobilista è stato sanzionato per guidare un'autovettura senza patente di guida, revocata in precedenza. Anche in questo caso, il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia del conducente.

Nel corso delle attività, i carabinieri del Nucleo Investigativo, con la collaborazione di quelli di Martinsicuro, hanno segnalato al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila un pregiudicato 52enne del luogo per la violazione ripetuta della misura alternativa alla detenzione. L'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo.

Inoltre, i militari della Stazione di Silvi, su disposizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Pescara, hanno applicato la detenzione domiciliare a un pregiudicato 42enne locale, condannato per maltrattamenti, lesioni personali, e ubriachezza abituale. I carabinieri di Torricella Sicura hanno arrestato un 33enne, su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali di Teramo, per reati di ricettazione e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Infine, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Pescara ha segnalato al competente autorità amministrativa il rappresentante legale di un Istituto scolastico e il titolare di un bar pasticceria per presunte inadeguatezze igienico-sanitarie, strutturali e gestionali. Sono state inoltre rilevate mancanze nella corretta indicazione del termine minimo di conservazione sui prodotti di pasticceria secca. I due soggetti sono stati diffidati per la rimozione delle carenze riscontrate.