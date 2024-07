Alessandra Santangelo confermata amministratore unico AFM, i complimenti di Tursini e Cococcetta

Alessandra Santangelo è stata confermata nel ruolo di amministratore unico della prestigiosa azienda farmaceutica municipalizzata del Comune dell’Aquila, AFM. L’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini, e la capogruppo di L’Aquila Futura, Laura Cococcetta, si uniscono nel congratularsi con la signora Santangelo per la sua riconferma.

“Siamo lieti di estendere le nostre congratulazioni ad Alessandra Santangelo per la sua riconferma in un importante ruolo che ha saputo ricoprire con competenza e visione strategica negli anni passati. Le auguriamo il meglio per la sua nuova sfida alla guida dell’AFM e siamo certe che saprà continuare a portare avanti il lavoro con il suo solito impegno e dedizione”, hanno dichiarato Tursini e Cococcetta. Il Comune dell’Aquila è fiducioso che, sotto la guida di Alessandra Santangelo, l’AFM continuerà a contribuire in modo significativo al benessere e alla salute dei cittadini aquilani”.