Allarme Cinghiali a Giulianova Zona Nord: Danneggiamenti e Richiesta di Intervento alle Istituzioni

L'area nord di Giulianova, nella provincia di Teramo, è attualmente in preda a un'allarme cinghiali, secondo quanto segnalato dal Comitato "Giulianova Zona Nord". I cittadini ed gli agricoltori esprimono preoccupazione per i danni causati dagli ungulati, che di giorno cercano rifugio nella vegetazione del Salinello e di notte si riversano nelle strade danneggiando siepi, recinzioni e coltivazioni.

Il Comitato ha inviato una nota alle autorità locali, segnalando specificamente la presenza di cinghiali in diverse zone della città, inclusi via Riva del Sole e via Padova, situata ad ovest della Statale 16. Residenti hanno riferito numerosi avvistamenti e tracce lasciate dagli animali selvatici, inclusi solchi nei giardini, escrementi e danni alle proprietà private e alle coltivazioni.

La preoccupazione cresce in quanto i cinghiali compaiono principalmente di notte in gruppi di cinque/sette esemplari, costituendo un potenziale pericolo per chi passeggia con i cani o rientra a casa dal lavoro.

Il Comitato ha sollecitato il Dipartimento Agricoltura della Regione, la Provincia di Teramo e il Comune di Giulianova a intervenire con attività adeguate per rimuovere il pericolo e preservare l'incolumità delle persone, degli animali domestici e dei beni mobili e immobili. La nota è stata inviata anche all'Atc Salinello.

Il Comitato ha inoltre evidenziato i ritardi nei lavori di rimozione della vegetazione lungo il fiume Salinello, sottolineando che questa situazione ha creato un habitat ideale per i cinghiali. Si è richiamato un precedente impegno non mantenuto dal sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale d’Abruzzo, Umberto De Annuntiis, di avviare i lavori di rimozione della vegetazione tra ottobre e novembre 2023. La situazione di stallo non solo presenta rischi per la sicurezza delle comunità residenti, ma contribuisce anche al proliferare della presenza dei cinghiali nelle aree urbane della zona nord di Giulianova, ha affermato il Comitato, che ha annunciato la continuazione delle attività di segnalazione e vigilanza.