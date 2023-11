Allarme Dengue: Chiusura Scuole per Quattro Giorni in Abruzzo

Un allarme Dengue ha portato alla chiusura delle scuole in Abruzzo per i prossimi quattro giorni, su disposizione delle autorità regionali. La Regione Abruzzo, in collaborazione con la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila e l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, ha attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria a seguito di un caso di febbre Dengue segnalato nel Comune di Civita D'Antino dall'Istituto Spallanzani di Roma.

Il caso coinvolge una donna residente nell'Aquilano, ma domiciliata a Roma, in un quartiere con un focolaio attivo di dengue. Dopo la segnalazione dello Spallanzani, la Asl ha collaborato con l'amministrazione comunale di Civita D'Antino, raccomandando la disinfestazione e la chiusura di alcune strutture, inclusa la chiusura delle scuole per quattro giorni a partire dall'8 novembre.

Le misure precauzionali sono adottate in attesa del completamento dell'indagine epidemiologica e degli accertamenti affidati all'Istituto Superiore di Sanità. Si sottolinea che il virus della dengue non è trasmissibile da uomo a uomo, ma solo attraverso le punture di zanzare presenti nella zona di Civita D'Antino, fatto attualmente in fase di accertamento da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo.