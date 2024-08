Allarme Siccità in Abruzzo: Vendemmia e Oliveti in Crisi, Calo del 30% per i Vini Bianchi

La siccità estiva sta mettendo in ginocchio l’agricoltura abruzzese, con ripercussioni pesanti sulla produzione di vino e olio. Coldiretti Abruzzo lancia l’allarme: la vendemmia registra un calo del 30% per i vini bianchi, mentre le previsioni per i rossi e la campagna olivicola non sono migliori. L’estate torrida e le scarse piogge stanno portando gravi danni, con Coldiretti che valuta la richiesta di stato di calamità naturale.

Oltre alla viticoltura, anche altri settori agricoli sono in sofferenza. La produzione di foraggio non riesce a soddisfare il fabbisogno degli allevatori, costringendoli ad acquistare fieno fuori regione già a partire dalla fine dell’anno. La raccolta delle olive si presenta critica, con un calo stimato del 50-60% a seconda delle zone, aggravato dalla mancanza di piogge e dall’impossibilità di irrigare adeguatamente.

Roberto Rampazzo, direttore di Coldiretti Abruzzo, denuncia le carenze infrastrutturali: “La siccità e l’incapacità di investire in un sistema di gestione idrica efficiente stanno mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole. L’acqua per uso agricolo è un’emergenza tanto quanto quella per uso domestico, ma le bollette astronomiche non corrispondono a un servizio adeguato”.

La produzione di miele, anch’essa colpita, ha subito una drastica riduzione, con un calo del 60% dovuto alle fioriture compromesse dal caldo e dalla siccità. Coldiretti Abruzzo chiede con urgenza lo stato di calamità e propone un piano di invasi per raccogliere e conservare l’acqua piovana. Un progetto che prevede la realizzazione di laghetti con pietra locale e terre di scavo, al fine di garantire la disponibilità idrica per usi civili, agricoli e la produzione di energia idroelettrica, contribuendo al contempo alla prevenzione delle esondazioni.

La situazione, definita drammatica dal presidente di Coldiretti Abruzzo, Pietropaolo Martinelli, richiede interventi immediati per evitare che la crisi idrica comprometta irrimediabilmente l’economia agricola della regione.