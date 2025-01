Allarme furti a Coppito: ladri in casa, donna con nipotini li sorprende

Negli ultimi giorni, la frazione di Coppito all'Aquila è stata teatro di una serie di furti in abitazione, causando crescente preoccupazione tra i residenti. In particolare, una donna, rientrando a casa con le sue nipotine, si è trovata faccia a faccia con dei malviventi che stavano svaligiando la sua abitazione. Nonostante lo spavento, le sue urla hanno messo in fuga i ladri, che sono scappati a mani vuote.

Oltre a questo episodio, sono stati segnalati altri colpi nelle zone di Sassa e Preturo, dove i ladri hanno preso di mira diverse villette, sottraendo non solo oggetti di valore, ma anche attrezzature da giardino e da cantiere custodite in garage e magazzini.

Questa ondata di criminalità sta generando un crescente senso di insicurezza tra gli abitanti, che chiedono un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. La situazione è stata recentemente sottolineata anche dal procuratore generale della Corte d'Appello durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, evidenziando la necessità di interventi mirati per contrastare questo fenomeno.

Le autorità locali stanno valutando l'implementazione di misure preventive, come l'aumento delle pattuglie nelle aree più colpite e l'installazione di sistemi di videosorveglianza per monitorare le zone sensibili. Nel frattempo, i cittadini sono invitati a prestare massima attenzione, segnalando alle autorità qualsiasi attività sospetta e adottando precauzioni per proteggere le proprie abitazioni.

La collaborazione tra comunità e forze dell'ordine è fondamentale per arginare questa preoccupante escalation di furti e ripristinare un clima di sicurezza e serenità nel territorio aquilano.