Allarme gas in centro: evacuato palazzo, traffico in tilt

Una fuga di gas in via del Bagno Borbonico ha causato l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'evacuazione di un palazzo e disagi alla viabilità cittadina.​

Nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile, intorno alle ore 17, una fuga di gas ha generato momenti di tensione in via del Bagno Borbonico, nel cuore di Pescara. I residenti, allarmati da un intenso odore di gas, hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Pindaro, che sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l'area.

Durante le operazioni, è stato necessario evacuare lo stabile per precauzione, mentre il traffico nella zona ha subito rallentamenti a causa della presenza dei mezzi di soccorso. I tecnici della società del gas hanno individuato e riparato la perdita, consentendo il rientro degli abitanti nelle loro abitazioni e il ripristino della normalità.

Questo episodio segue altri simili verificatisi negli ultimi anni a Pescara. Nel dicembre 2018, una fuga di gas causata da lavori di ristrutturazione in via Tavo portò all'evacuazione di un intero palazzo . Situazioni analoghe si sono verificate anche in via Milano, dove operai tranciarono accidentalmente una tubatura del gas durante lavori, costringendo all'evacuazione dello stabile.

Le autorità raccomandano ai cittadini di segnalare tempestivamente odori sospetti e di attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza durante lavori domestici o condominiali che coinvolgano impianti a gas. La prevenzione e la pronta segnalazione sono fondamentali per evitare incidenti e garantire la sicurezza della comunità.