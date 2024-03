Alle 12 Vota il Candidato del Campo Largo Luciano D’Amico

Il candidato presidente per il campo largo Luciano D'Amico ha fatto il suo ingresso al seggio elettorale alle ore 12 precise, accompagnato dal suo staff. D'Amico ha esercitato il suo diritto di voto presso la sezione n. 27 della scuola 'Illuminati' di via Regina Elena a Pescara, la quale si è rivelata estremamente affollata in quel momento. Durante il suo passaggio, ha scambiato strette di mano, sorrisi e si è concesso in foto con gli elettori presenti. Dopo aver votato, i membri del seggio hanno chiesto al candidato di poter scattare un selfie insieme, richiesta che D'Amico ha prontamente accettato con piacere.