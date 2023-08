Allerta Maltempo a Pescara e Provincia: Violenti Temporali Provocano Disagi

Una serie di intense precipitazioni si sono abbattute su Pescara e la sua provincia nel primo pomeriggio, causando significativi disagi e danni al territorio. Tra le aree più colpite, spicca Penne, soprattutto nella zona orientale del capoluogo vestino, dove si è verificato un rovescio di pioggia violentissimo. Il susseguirsi di frane, smottamenti, strade danneggiate, allagamenti e alberi caduti ha scatenato una risposta immediata da parte delle autorità locali, coinvolgendo la protezione civile comunale, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno condotto oltre 20 interventi di soccorso e ripristino.

Il sindaco Gilberto Petrucci è rimasto costantemente al fianco degli sforzi di soccorso, monitorando attentamente l'evoluzione della situazione. Anche Pescara ha subito i danni causati dalle abbondanti piogge, soprattutto nella zona dei Colli, dove il sistema di raccolta delle acque bianche è stato messo alla prova. La strada vicinale Leone è stata resa impraticabile a causa delle condizioni meteorologiche avverse, e un divieto di transito è stato istituito tra strada Pandolfi e via di Sotto mediante apposita ordinanza.

In via di Sotto, la pavimentazione stradale ha subito danni a causa delle precipitazioni, portando all'istituzione di un divieto di accesso nella corsia direzione nord-sud, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Pandolfi e strada Cellini.

La provincia di Chieti non è stata risparmiata dalla furia del maltempo. In particolare, il comune di Miglianico ha affrontato una grandinata che ha causato danni, mentre l'innalzamento del livello del fiume Foro ha creato allarme tra i residenti.

Le precipitazioni, seppur di minore intensità, hanno coinvolto anche le zone del Teramano e dell'Aquilano, aggiungendo ulteriori complicazioni al quadro meteorologico della regione.