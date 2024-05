Allerta Meteo: Tornano Piogge e Temporali, Rischio Grandine in Diverse Regioni

Si preannuncia un'intensa fase di maltempo sulla Penisola a partire da martedì, con le prime avvisaglie del peggioramento che si manifestano già in queste ore. Un vortice di bassa pressione proveniente dalla Francia sta gradualmente muovendosi verso il Mediterraneo, portando con sé correnti fresche di matrice atlantica che alimentano il sistema. Si prevede che martedì il maltempo colpirà prima il Nord e poi si estenderà progressivamente verso il Centro e il Sud, coinvolgendo tutte le regioni italiane.

Meteo di Martedì: Al Nordovest si prevedono forti temporali già dalla mattina, con possibili grandinate e rovesci intensi. Anche sulle altre regioni settentrionali il tempo si deteriorerà rapidamente con piogge e temporali. Nel Centro, la situazione peggiorerà entro la mattinata con piogge e temporali su Toscana, Umbria e Marche, estendendosi poi nel pomeriggio anche su Lazio e Abruzzo. Al Sud, si prevedono solo alcuni piovaschi in Sardegna e nubi in aumento altrove, con temperature in diminuzione.

Meteo di Mercoledì: Al Nordovest si avranno ampie aperture già al mattino, mentre altrove il tempo sarà variabile con possibili piovaschi e temporali nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, si prevedono temporali sulle zone interne del Centro, con piogge e temporali diffusi al Sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria. Le temperature continueranno a diminuire.

Meteo di Giovedì: Al Nord, si prevede sole prevalente al mattino con qualche disturbo sull'Appennino settentrionale, mentre nel pomeriggio potrebbero formarsi isolati temporali. Nel Centro, si avrà variabilità sulle regioni tirreniche e nuvolosità lungo l'Adriatico con rovesci o temporali, soprattutto sull'Abruzzo. Al Sud, si conferma l'instabilità con rovesci e temporali diffusi, soprattutto tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature saliranno leggermente al Nord, mentre altrove rimarranno stabili o in lieve diminuzione.