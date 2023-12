Allerta Truffa: "Mamma, il Cellulare è Rotto, ma è una Truffa"

Una nuova truffa sta circolando attraverso le applicazioni di messaggistica dei cellulari, come Whatsapp, prendendo di mira le vittime con un messaggio emotivamente coinvolgente: "Mamma, il cellulare è rotto." Dietro questa apparente emergenza si cela un elaborato stratagemma atto a estorcere denaro alle ignare vittime, con già tre casi registrati nel giro di un mese e mezzo.

Il modus operandi inizia con un messaggio che informa la vittima di aver cambiato numero a causa di un problema al cellulare, spesso descritto come caduto in acqua o danneggiato. Successivamente, si stabilisce un contatto tramite il nuovo numero fornito attraverso un link. Il truffatore si spaccia per il figlio o il nipote della vittima, cercando di instaurare un rapporto di fiducia.

Una volta conquistata la fiducia dell'interlocutrice, il truffatore inizia a chiedere ingenti somme di denaro sotto varie scuse. Nel caso riportato, una donna di 65 anni è stata indotta a versare circa mille euro dopo aver ricevuto un messaggio in cui "suo figlio" le chiedeva aiuto, sostenendo di dover effettuare un pagamento urgente con il conto bloccato a causa del cambio di numero.

La truffa è raffinata e si svolge interamente online, eliminando il rischio di contatto fisico tra truffatori e vittime. In questo modo, la comunicazione avviene tramite messaggi e link, creando un'illusione di emergenza autentica.

Le autorità avvertono che questa tattica rappresenta un'evoluzione delle truffe classiche e già note. In passato, si sono verificate frodi legate a pacchi fasulli o incidenti inventati con presunti avvocati. Tuttavia, questa nuova modalità, che sfrutta l'ambiente online, rappresenta un cambio di strategia, rendendo fondamentale per gli utenti mantenere un atteggiamento di attenzione e sospetto.

Nell'area frentana, secondo quanto confermato dal commissariato, non si tratta di un caso isolato, con almeno tre episodi confermati e altrettanti tentativi simili. Il consiglio delle autorità è quello di prestare molta attenzione e di verificare attentamente la veridicità di situazioni simili prima di intraprendere azioni che potrebbero comportare perdite finanziarie.