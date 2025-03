Allerta Weekend: Tempeste Forti e Piogge Torrenziali in Arrivo in Italia!

Un cambiamento significativo delle condizioni meteo è previsto per questo weekend in Italia, con piogge abbondanti e tempeste che interesseranno la maggior parte delle regioni. Ecco cosa c'è da sapere.

Un potente vortice mediterraneo è pronto a scatenare una serie di intense tempeste sull’Italia a partire da venerdì, con una perturbazione atlantica che attraverserà il paese portando con sé condizioni meteo avverse. Al momento, un robusto sistema di alta pressione sta bloccando queste perturbazioni, impedendo loro di raggiungere l’Italia, con il sistema che si trova principalmente sopra l’Europa centrale. Tuttavia, una depressione sulla Penisola Iberica comincia a farsi sentire, portando forti temporali su sud della Spagna e Portogallo. Questo segnerà l'inizio dei cambiamenti meteo che colpiranno l'Italia nei prossimi giorni.

Previsioni di Venerdì: A partire da venerdì, il tempo inizierà a cambiare, con piogge leggere e temporali localizzati che interesseranno le principali isole di Sardegna e Sicilia. Il Sud vedrà piogge sparse, soprattutto sulla zona dell'Etna, mentre le nuvole cominceranno a formarsi lungo la costa ionica. Al Nord, il tempo rimarrà per lo più asciutto, con solo una leggera copertura nuvolosa su regioni come il Piemonte e la Liguria. Le temperature aumenteranno leggermente, con venti moderati da sud-est che agiteranno i mari lungo la costa occidentale.

Previsioni di Sabato: Sabato il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con qualche sprazzo di sole, ma il cambiamento verso condizioni più piovose inizierà. Il Sud vedrà piogge più consistenti, con occasionali rovesci in Sicilia e Calabria. La Sardegna sarà la regione più colpita, con temporali previsti nel pomeriggio. Al Centro e Nord Italia, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite, sebbene le precipitazioni saranno leggere. Le temperature rimarranno stabili o subiranno un lieve aumento, con venti moderati di scirocco che porteranno umidità dal mare.

Previsioni di Domenica: Domenica il peggioramento delle condizioni meteo sarà evidente. Nel Nord-Ovest inizieranno a cadere piogge nel pomeriggio, intensificandosi durante la serata, con forti temporali previsti anche in Lombardia. La neve tornerà sulle Alpi intorno ai 1100-1300 metri. Al Centro Italia, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con piogge probabili in serata, soprattutto in Toscana. Il Sud continuerà ad avere cieli nuvolosi con rovesci sporadici, particolarmente in Sardegna. I venti si faranno più forti, con raffiche meridionali lungo le coste, mentre i mari saranno molto mossi in alcuni tratti.

Il meteo del prossimo weekend segnerà un netto contrasto rispetto alla calma recente, ed è consigliabile seguire gli aggiornamenti delle previsioni locali per eventuali sviluppi futuri.