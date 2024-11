Allerta freddo: ondata di aria artica porta neve e temporali intensi

In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo, con calo delle temperature, temporali e nevicate anche a bassa quota. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Un flusso di aria fredda di origine artica continentale sta per investire l'Italia, determinando un generale abbassamento delle temperature e portando precipitazioni diffuse, con nevicate fino a bassa quota sull'Appennino. Vediamo nel dettaglio come evolveranno le condizioni meteo nei prossimi giorni.

Giovedì, l'arrivo di questa massa d'aria fredda influenzerà significativamente il meteo su gran parte del Paese. Al Nord, si prevedono cieli sereni lungo l'arco alpino, mentre altrove ci saranno addensamenti nuvolosi con possibilità di fenomeni sparsi in Emilia Romagna e nevicate sull'Appennino emiliano a quota intorno ai 1000 metri durante la mattinata. Il pomeriggio vedrà un graduale miglioramento, con nuvolosità residua in Romagna in dissolvimento.

Al Centro, la fascia adriatica sarà caratterizzata da instabilità, con rovesci e possibili temporali. Le nevicate interesseranno l'Appennino centrale sopra i 1000-1300 metri, con episodi locali anche a quote più basse. Sul versante tirrenico, ci si aspetta una nuvolosità irregolare con precipitazioni occasionali, in particolare sul Lazio.

Nel Sud, il meteo sarà piuttosto variabile con piogge e temporali più intensi lungo la fascia adriatica e sull'Appennino meridionale. Dalla serata, le nevicate si estenderanno all'Appennino molisano e campano. Temporali si svilupperanno anche in Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Altrove, la copertura nuvolosa sarà discontinua e le piogge sporadiche.

Le temperature subiranno un'ulteriore diminuzione, soprattutto lungo la costa adriatica e al Sud, con venti moderati o forti provenienti da nord. I mari saranno molto mossi, rendendo difficoltosa la navigazione.

Previsioni per venerdì: al Nord, la giornata inizierà con la presenza di foschie o nebbie in Val Padana, in rapido dissolvimento, lasciando spazio a un cielo sereno. Al Centro, nubi persistenti lungo le coste adriatiche con residui di pioggia sull'Abruzzo e qualche nevicata sull'Appennino. Il sole prevarrà nelle altre regioni. Al Sud, l'instabilità continuerà su Molise, Puglia, Basilicata e basso Tirreno, con temporali e nevicate oltre i 1300-1500 metri, ma con un miglioramento in serata. Più sole in Campania e Sardegna.

Le temperature scenderanno ancora leggermente al Sud, con venti forti da nord e mari agitati, mantenendo un contesto meteorologico complessivamente turbolento. Le prime gelate della stagione hanno già interessato diverse zone della Pianura Padana, con valori minimi fino a -2,5°C nell'Astigiano. Nelle prossime ore, l'arrivo di nuova aria artica porterà ulteriori cali termici, con valori sotto la media su gran parte della Penisola.

Temperature attese:

Giovedì : calo dei valori massimi al Centro e in Campania , minime stabili ma con possibili gelate in Pianura Padana .

Venerdì : ulteriore calo delle minime al Nord , con gelate diffuse e possibili episodi anche nelle valli del Centro .

Sabato : poche variazioni, ma estensione dei cali minimi a tutto il territorio peninsulare, massime stabili o leggermente sotto la media.

Domenica: minime sotto la media sui settori peninsulari, massime in leggero rialzo nelle aree occidentali.

Prossima settimana: previsto un rialzo termico all'inizio della settimana, seguito da un nuovo calo nella seconda parte.