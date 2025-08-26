Allerta meteo: nubifragi e grandine in arrivo tra mercoledì e venerdì

Una perturbazione atlantica, originata dall'ex uragano Erin, porterà maltempo intenso su diverse regioni italiane, con temporali, grandinate e possibili nubifragi.

Una perturbazione atlantica, originata dall'ex uragano Erin, sta per interessare l'Italia tra mercoledì e venerdì, portando con sé un peggioramento delle condizioni meteorologiche. L'anticiclone che ha caratterizzato le ultime settimane sta cedendo sotto la spinta di questa nuova formazione, determinando un cambiamento significativo nel tempo.

Mercoledì 27 agosto:

Il maltempo inizierà a manifestarsi al Nordovest, con piogge e temporali già al mattino, in intensificazione nel corso della giornata. Le Alpi orientali saranno le prime a essere interessate, con nubi in aumento e qualche piovasco. Le pianure piemontesi e lombarde potrebbero registrare fenomeni di forte intensità.

Giovedì 28 agosto:

La perturbazione entrerà nel vivo, estendendo il maltempo a gran parte del Nord Italia. Le regioni più colpite saranno il Trentino, l'Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna, con piogge e temporali anche di forte intensità. In particolare, sull'alta Lombardia e sul Piemonte nordorientale si prevedono accumuli pluviometrici che potrebbero superare i 150 mm in 24 ore, con il rischio di nubifragi, grandinate e improvvisi colpi di vento.

Venerdì 29 agosto:

Il fronte perturbato raggiungerà le regioni centrali, con fenomeni intensi sul versante tirrenico. Le regioni più interessate saranno la Toscana, le Marche, l'Umbria e il Lazio, con temporali anche di forte intensità. Al Nord, le condizioni rimarranno instabili, con fenomeni in graduale attenuazione.