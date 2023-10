Amadori Assumerà a Tempo Indeterminato 200 Precari: Intesa Sindacale Firmata

In un passo significativo per affrontare la precarietà del lavoro, Amadori ha siglato un importante accordo sindacale per stabilizzare 200 lavoratori precari. Nel contesto delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale di All Coop, una filiale di Mosciano Sant'Angelo facente parte del gruppo Amadori, le segreterie provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alla Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), hanno concordato con la direzione aziendale la stabilizzazione a tempo indeterminato di 200 lavoratori che passeranno da contratti stagionali a contratti a tempo indeterminato.

Di questi, cento lavoratori verranno assunti a tempo indeterminato in base all'anzianità di servizio. La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale proseguirà con incontri già programmati per definire la parte normativa ed economica del contratto aziendale.

Le tre principali sigle sindacali, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto, anche se la trattativa è stata caratterizzata da momenti di tensione dovuti alle iniziali differenze di opinione. Gli accordi hanno l'obiettivo di concludere la trattativa nel minor tempo possibile per soddisfare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici.