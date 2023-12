"Amami Teatro" al Marrucino di Chieti: 144 Ore di Spettacolo Ininterrotto

Al Teatro Marrucino di Chieti, si apre il sipario su un evento straordinario: "Amami Teatro – In scena e fuori scena, giorno e notte." Dal 18 al 23 dicembre, il teatro sarà il palcoscenico di 144 ore non-stop di spettacoli dal vivo, incontri, visite guidate e eventi culturali, coinvolgendo 560 artisti in una celebrazione senza interruzioni.

La cerimonia di inaugurazione, fissata per questa sera alle 23, segna l'inizio di una settimana intensa e coinvolgente, con ingresso libero e gratuito per il pubblico. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è il frutto di una collaborazione volontaria e gratuita tra organizzatori e artisti.

Il programma comprende una mostra speciale che celebra i "Cinquant'anni di prosa al Marrucino", offrendo uno sguardo approfondito su volti e opere attraverso i manifesti teatrali. Gli spettatori avranno l'opportunità di esplorare gli angoli più nascosti del teatro attraverso visite guidate, immergendosi nell'atmosfera unica del Marrucino.

L'evento non si limita solo a spettacoli teatrali; c'è uno spazio dedicato all'atelier, dove il pubblico può scegliere e indossare costumi teatrali d'epoca, arricchiti da sessioni di trucco scenico. Saranno organizzate sfilate di moda, proiezioni di film, sessioni di yoga sul palcoscenico al mattino e molto altro ancora.

Il palco vedrà la presenza di vari artisti, tra cui il comico abruzzese Gabriele Cirilli, Roberta Bruzzone, e eventi speciali come il Burlesque e il Dj set - Dancing Art Silent Disco. Saranno omaggiate le leggende musicali Beatles e Vasco Rossi, e ci sarà spazio per la maestria pianistica di Alexander Kobrin e Paolo Di Sabatino, oltre alla chitarra di Danilo Mammarella. Il regista Milo Vallone contribuirà all'evento, insieme a grandi nomi della lirica come Manu Lalli e orchestre di fama come l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, con la collaborazione artistica del Festival Cicognini diretto da Davide Cavuti.

Il programma completo dell'evento è disponibile sulla pagina Facebook di Amami Teatro. Un'occasione unica per immergersi nell'arte e nella cultura per un'intera settimana di spettacoli ininterrotti.