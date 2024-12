Amazon testa con successo i droni a San Salvo

Primo volo in Italia con il drone MK-30: un futuro di consegne rapide e automatizzate al via nel 2025.

Il 4 dicembre ha segnato un momento storico nei cieli italiani: Amazon ha effettuato il primo volo di prova con un drone per le consegne, scegliendo l’area di San Salvo, in Abruzzo, come teatro dell’esperimento. Il test, annunciato con soddisfazione dalla società, rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di avviare il servizio nel 2025, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Protagonista del volo è stato il MK-30, l’ultimo modello di drone sviluppato da Amazon. Il dispositivo è descritto come un sistema altamente automatizzato grazie alla tecnologia di computer vision, che consente al drone di identificare ed evitare ostacoli, garantendo sicurezza a persone, animali e proprietà. Il drone, che pesa circa 36 kg, ha un raggio d’azione di 24 km (andata e ritorno) e può trasportare pacchi fino a 2,5 kg, coprendo il 90% delle consegne tipiche del colosso dell’e-commerce.

Il primo articolo consegnato in Italia è stato una sveglia intelligente Echo Spot con Alexa, recapitata a una casa vicina al centro di distribuzione di San Salvo. Questo test si è svolto in collaborazione con Enac e Enav, rispettivamente responsabili delle autorizzazioni e del controllo del traffico aereo. Amazon ha ribadito che il servizio sarà operativo solo dopo aver completato tutte le procedure di certificazione necessarie.

Il processo di consegna è altamente innovativo: un operatore carica il pacco sul drone nell’area di decollo, situata presso il centro di distribuzione. Il drone decolla in verticale, per poi passare a una modalità di volo simile a quella di un aereo per raggiungere la destinazione. Una volta giunto al punto stabilito, il drone si abbassa a circa 4 metri di altezza e rilascia il pacco, evitando di atterrare.

L’iniziativa non si limita all’Italia: Amazon sta sviluppando progetti simili negli Stati Uniti e in altri Paesi, puntando a ridurre i tempi di consegna e a migliorare l’efficienza logistica, con un impatto ambientale ridotto. Il test a San Salvo dimostra come l’integrazione tra tecnologia e logistica sia in continua evoluzione, aprendo la strada a un futuro in cui i droni saranno protagonisti del trasporto merci.