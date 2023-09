Ammazzata a Fucilate l'Orsa Amarena. Famosa per i suoi video con i tanti cuccioli

Una notizia devastante scuote il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise: l'orsa Amarena è stata uccisa da una fucilata. Questo avvenimento terribile è avvenuto ieri sera nell'area contigua al parco, causando grande dolore tra i residenti e i turisti che avevano imparato ad amare questo affascinante animale, noto per le sue incursioni con i suoi cuccioli e diventato una sorta di mascotte locale.

Il Parco ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo a questa tragedia: "Alle 23:00 circa di questa sera, l'Orsa Amarena è stata colpita da una fucilata esplosa dal signor… alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, vista l'area in cui Amarena era scesa coi suoi cuccioli. Sul posto è intervenuto il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell'orso vista la gravità della ferita. L'uomo è stato identificato dai Guardiaparco e poi sottoposto ai rilievi a cura dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti a seguito della chiamata dei Guardiaparco. I rilievi per accertare la dinamica dei fatti sono in corso e andranno avanti tutta la notte, così come il personale del Parco è impegnato a individuare i due cuccioli dell'orsa per valutare il da farsi".

Questo tragico episodio rappresenta un duro colpo per la popolazione dell'orso bruno marsicano, che conta solo una sessantina di esemplari. Amarena era una delle femmine più prolifiche nella storia del Parco, e, nonostante avesse causato danni alle attività agricole e zootecniche, il Parco la compensava per i danni, anche al di fuori dei confini dell'Area Contigua. Non esistono giustificazioni per questo atto scioccante, poiché Amarena non aveva mai rappresentato una minaccia per gli esseri umani. Questa tragica perdita ha scosso profondamente la comunità e sollevato domande sul futuro della specie nell'area.