Ampia Operazione di Controllo a Pescara: Oltre Cento Individui Fermati e una Patente Ritirata

Ieri, i carabinieri della Compagnia di Pescara hanno messo in atto un'ampia operazione di controllo sul territorio cittadino, con l'obiettivo di contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. La giornata è stata caratterizzata da posti di blocco e ispezioni mirate, che hanno coinvolto diverse zone della città.

I controlli si sono concentrati nelle aree centrali di Pescara, includendo Piazza Santa Caterina, il parco Florida, l'area circostante la stazione centrale, la zona di Porta Nuova, di fronte al centro commerciale Il Molino, nonché i quartieri di San Donato e Fontanelle.

Nel corso dell'operazione, sono state identificate 117 persone, 83 autoveicoli sono stati sottoposti a verifica, di cui 3 sono stati perquisiti e ispezionati. Inoltre, sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada, una patente di guida è stata ritirata, e sono stati sequestrati quantitativi di hashish. Una persona è stata segnalata per violazione dell'articolo 75 del dpr 309/90 in materia di stupefacenti, mentre altre 3 persone sono state segnalate per violazioni del foglio di via obbligatorio.

L'operazione ha dimostrato l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità nelle strade della città, attraverso un'azione decisa contro il crimine e le infrazioni al codice stradale.